В Московском зоопарке гиененка Акелу готовят к встрече с отцом

«С первых дней специалисты понимали, что малыш когда-то вернётся в общество других гиен, так что не допускали его приручения и привязанности к людям. Бурых гиен разводить очень непросто, у них очень сложное семейное устройство. Специалисты связывались с африканскими коллегами, которые изучают их в природе, и очень много консультировались», — рассказал начальник отдела «Млекопитающие» Московского зоопарка Михаил Брагин, чьи слова приводит пресс-служба.