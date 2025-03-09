Юрий Слюсарь поручил обновить проект реконструкции парка Горького в Ростове

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь поручил актуализировал проект реконструкции парка им. Горького. Об этом сообщается на его официальной странице в социальных сетях.
— Проект реконструкции есть, но в ценах 2020 года. Сегодня его нужно актуализировать, — пояснил глава Донского региона.
По словам Юрия Слюсаря, в первую очередь необходимо провести голосование среди ростовчан. Это поможет властям понять, что хотят сами горожане.
Врио губернатора также отметил, что лестница у входа в парк находится в аварийном состоянии. Он дал поручение быстрее отремонтировать объект.