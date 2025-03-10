Отложив космические карты: как космонавты отдыхали на полуострове

«Всего за 1961−1991 годы космические полеты совершило 72 советских космонавта. Конечно не все они были такими известными и медийными личностями, как Юрий Гагарин, Герман Титов, Валентина Терешкова, Алексей Леонов, Павел Попович, но в целом каждый из них мог рассчитывать на особое внимание и отношение к себе, — рассказывает эксперт. — Во время отдыха Крыму космонавтов принимали у себя (как официально, так и неофициально) государственно-партийные руководители городского уровня, их приглашали на встречи в “Артек” и другие пионерские лагеря, в санатории, на крупные предприятия».