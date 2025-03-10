Отложив космические карты: как космонавты отдыхали на полуострове

Главный человек космоса.
В 1961—1968 годах советский космонавт и первый человек в космосе Юрий Гагарин посещал Крым около десяти раз — это чаще, чем раз в год. По некоторым данным, 9 марта 1968 года, за 20 дней до своей гибели, он отмечал свой последний день рождения в Евпатории, где жил в люкс-номере санатория «Ударник».
«Еще есть информация, что до своего полета в космос Гагарин посещал Крым для тренировок в Феодосии», — рассказал РИА Новости Крым кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России КФУ Алексей Попов. Правда, добавляет, что подробности могут быть засекречены до сих пор.
По словам эксперта, самые яркие воспоминания о посещении Крыма Гагариным записаны в дневнике его коллеги, советского летчика и организатора подготовки советских космонавтов Николая Каманина.
14 сентября 1961 года Гагарин со своей семьей и другими коллегами прилетели на отдых в Крым. Они разместились на бывшей даче Максима Горького.
«Первая неделя отпуска прошла хорошо, все время стояла солнечная погода. 21 сентября, группой в составе 23 человек, ездили в Севастополь. Осмотрели город, побывали в Панораме и Диараме, на Сапун-горе. Обедали на крейсере “Михаил Кутузов”, где нас принимал командующий флотом адмирал Касатонов», — приводит Попов выдержи из дневника Каманина.
25 сентября Гагарин и другие приехали в Артек, на обратном пути обедали в ресторане «Ялта», а перед обедом смотрели завод вин «Массандра».
«За Гагарина пили вино выдержки с 1934 года, за Титова — 1935, за меня — 1908. Обедом “дирижировали” первый секретарь Ялтинского горкома партии А. А. Куценко и его первый заместитель Н. Н. Дементьев», — писал Каманин.
В один из последних дней отдыха, в октябре, с Гагариным произошел неприятный случай. Он упал со второго этажа балкона дома, где жил. Происшествие могло закончиться и хуже, однако космонавт родился в рубашке: он только лишь пробил надбровную кость. Врачи сделали операцию и прописали постельный режим.
Были и другие.
По словам Попова, начиная с полета Гагарина в 1961 году, почти все космонавты в Советском Союзе имели высокий статус и получали кроме всех прочих льгот путевки в лучшие здравницы страны, в частности и в Крым — для отдыха и восстановления после полетов.
Санатории, где бывали космонавты, располагались в Алуште, Партените, Гурзуфе, Евпатории и в Форосе.
«Всего за 1961−1991 годы космические полеты совершило 72 советских космонавта. Конечно не все они были такими известными и медийными личностями, как Юрий Гагарин, Герман Титов, Валентина Терешкова, Алексей Леонов, Павел Попович, но в целом каждый из них мог рассчитывать на особое внимание и отношение к себе, — рассказывает эксперт. — Во время отдыха Крыму космонавтов принимали у себя (как официально, так и неофициально) государственно-партийные руководители городского уровня, их приглашали на встречи в “Артек” и другие пионерские лагеря, в санатории, на крупные предприятия».
Первая женщина Валентина Терешкова также бывала на полуострове.
«В Крыму я была, когда готовилась к космическому полету. В Феодосии мы прыгали с парашютом в Черное море, отрабатывали приводнение, в том числе и в тяжеленых скафандрах. А потом просто отдыхать туда ездили с детьми», — приводит эксперт слова Терешковой из ее современного интервью.
Крым космический.
Советские космонавты на полуострове не только отдыхали, но и тренировались. Любитель крымской истории Александр Джулай уже много лет интересуется историей развития космической отрасли в Крыму. Он рассказал РИА Новости Крым, что в некоторых документах есть упоминания о том, что многие космонавты действительно тренировались перед полетами в Феодосии. Например, в поселке Приморском отрабатывали приводнение в море, о котором и рассказывала Валентина Терешкова.
«В советское время Крым был научно-испытательным полигоном, частью работ на котором была и космонавтика. Причина выбора — мягкий климат и близость к Москве. Два часа на самолете из столицы и появляется круглогодичная возможность проводить работы, которым в других местах бы месяцами мешали бы морозы, снег», — рассказывает Джулай.
Кроме этого, в поселке Приморский до сих пор стоит дом, в котором во время командировок жил главный советский конструктор Сергей Королев, под руководством которого был осуществлен запуск первого искусственного спутника Земли и полет Гагарина в Космос.
«В Крыму были не только обычные, но и так называемые “сидячие космонавты”. Так прозвали экипаж лунохода, который тренировался и работал в поселке Школьное Симферопольского района. Тогда этот секретный поселок назывался “Симферополь-28”. Поселок, который возник благодаря начавшейся космической эре и для космической эры. Выбор именно Симферополя возможно связан с метеорологическими записями, которые с 1821 года вел в столице Крыма доктор Федор Мильгаузен», — делится эксперт.
По его словам, в советское время очень много инвестиций Крым получал как раз-таки именно в военных и космических целях, однако в наше время полуостров практически никак не позиционирует себя в космической отрасли.
Варвара Ковалева.