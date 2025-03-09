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В городе Ростовской области средняя цена яиц опустилась ниже 100 рублей

Где в Ростовской области цены на яйца опустились ниже 100 рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области средняя стоимость яиц составила 112, 50 ₽ Об этом сообщает Ростовстат.

По данным территориального органа статистики, в Волгодонске десяток яиц стоит 97,15 ₽ Купить товар подешевле можно также в Сальске — за 103,93 ₽ — и в Ростове — за 109,99 ₽ В Шахтах средняя цена яиц составляет 114,59 ₽, в Миллерово — 115,34 ₽ Самая высокая стоимость зафиксирована в Таганроге — 124,79 ₽

Ранее в Ростовстате сообщили, что женщины в Ростовской области стали позже выходить замуж — в 20 — 29 лет. Раньше этот показатель составлял 20 — 24 лет.