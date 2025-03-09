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«И правильно делают!» Вице-премьер Караник сказал, с чем не хотят мириться белорусы

Вице-премьер Караник сказал, с чем не хотят мириться белорусы.

Источник: Комсомольская правда

Вице-премьер Владимир Караник сказал в эфире телеканала «Беларусь 1», с чем не хотят мириться белорусы.

Назначенный президентом Беларуси Александром Лукашенко 3 марта на новый пост экс-министр здравоохранения и бывший председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, в частности, отметил:

— Невозможность получить своевременную медицинскую помощь, образование — это то, с чем население и люди мириться не хотят. И правильно делают! Наша задача — сделать так, чтобы этих нареканий было меньше.

Также белорусский ученый рассказал о поиске нефти на территории впадины под Оршей и сравнил запасы Беларуси и Украины по редкоземельным металлам и их добычу.

А синоптик Дмитрий Рябов предупредил о погодной борьбе между холодом и теплом до +15 до середины марта в Беларуси.

Кроме того, Минархитектуры назвало важное новшество для нуждающихся в улучшении жилищных условий по новым указам Лукашенко.