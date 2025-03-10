Именитые, маститые и юные: фигуристы поздравили любимого тренера Мишина ледовым шоу

Тамара Николаевна Москвина выразила благодарность имениннику за то, что не ронял ее больно и уговаривал слушать тренера, чтобы быстрее пойти домой к своим вторым половинкам, и за то, что сделал из нее тренера по парному катанию. Мишин в свою очередь «поблагодарил судьбу, что она послала ему такую партнершу», а про Туктамышеву сказал, что в Петербурге было много чемпионов, но путь Лизы позволяет назвать ее «гордостью города».