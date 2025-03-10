Именитые, маститые и юные: фигуристы поздравили любимого тренера Мишина ледовым шоу

На лед вышли чемпионы разных поколений: Алексей Ягудин, Максим Маринин, Евгений Семененко, Максим Ставиский, Албена Денкова, Татьяна Тотьмянина, Елена Бережная, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева и многие другие. Концерт стал неким срезом самого лучшего в российском фигурном катании, в танцах на льду — свой талант и мастерство зрителю показали звезды прошлого и настоящего, легенды фигурного катания.
«В программе был новый трогательный номер, специально для дня рождения Алексея Николаевича. Много классных масштабных номеров, в том числе с Еленой Бережной», — рассказала Елизавета Туктамышева.
Про Алексея Мишина Туктамышева сказала, что это удивительный тренер. Он всегда четко отмечает корень проблемы в технике. И всегда мудр и спокоен в любых критических моментах.
Елена Бережная в свою очередь поблагодарила Алексея Мишина за труд, талант и искрометный юмор, за бесконечную веру в российских спортсменом.
Тамара Николаевна Москвина выразила благодарность имениннику за то, что не ронял ее больно и уговаривал слушать тренера, чтобы быстрее пойти домой к своим вторым половинкам, и за то, что сделал из нее тренера по парному катанию. Мишин в свою очередь «поблагодарил судьбу, что она послала ему такую партнершу», а про Туктамышеву сказал, что в Петербурге было много чемпионов, но путь Лизы позволяет назвать ее «гордостью города».
В ледовом шоу не смог поучаствовать Евгений Плющенко. Про него тренер сказал: «Мы всем пожелали бы наверно, быть такими же, как Женя». А Алексею Ягудину на слова «горжусь, что часть жизни провел с вами, Алексей Михайлович», ответил, что гордится, что их имена стоят рядом.
Добавим, что во время четырехчасового шоу на лед выходили и совсем юные фигуристы, и внуки легендарного профессора, как называют маститого тренера спортсмены. Мишин был очень растроган вниманием и концертом-подарком.
«Спасибо, Петербург, спасибо, Илья, спасибо всем нашим ученикам!» — поблагодарил Алексей Николаевич в конце звездного вечера.