Вице-премьер Караник рассказал о поддержке гражданских инициатив в Беларуси

Вице-премьер Владимир Караник сказал в эфире телеканала «Беларусь 1» о поддержке гражданских инициатив в республике.
Назначенный президентом Беларуси Александром Лукашенко 3 марта на новый пост бывший председатель Гродненского облисполкома (а ранее — министр здравоохранения) Владимир Караник поделился тем, какой опыт Гродненщины мог бы предложить другим регионам. В частности, вице-премьер отметил «очень хороший уровень взаимодействия» в регионе для решения социальных вопросов и проблем средствами республиканского, областного и местных бюджетов. Таким образом удавалось быстрее осуществлять инфраструктурные проекты, не ожидая финансирования.
Еще один аспект для развития для улучшения качества жизни, отмеченный Владимиром Караником, — поддержка гражданских инициатив. Вице-премьер сказал:
— Фактически эта идея зародилась в Гродно во время диалоговых площадок в рамках подготовки изменений в Конституцию. И, наверное, больше всего она получила развитие в Гродненской области. Формируется ежегодно фонд поддержки гражданских инициатив. И мы видим, с каждым годом растет активность граждан и растет финансирование этого направления деятельности.
Направления таких гражданских инициатив, к примеру, — благоустройство придомовой территории или приведение в порядок памятников или обелисков совместными усилиями.
Также вице-премьер Караник сказал, с чем не хотят мириться белорусы: «И правильно делают!».
Также белорусский ученый рассказал о поиске нефти на территории впадины под Оршей и сравнил запасы Беларуси и Украины по редкоземельным металлам и их добычу.
А синоптик Дмитрий Рябов предупредил о погодной борьбе между холодом и теплом до +15 до середины марта в Беларуси.