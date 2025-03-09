Вице-премьер Караник рассказал о поддержке гражданских инициатив в Беларуси

— Фактически эта идея зародилась в Гродно во время диалоговых площадок в рамках подготовки изменений в Конституцию. И, наверное, больше всего она получила развитие в Гродненской области. Формируется ежегодно фонд поддержки гражданских инициатив. И мы видим, с каждым годом растет активность граждан и растет финансирование этого направления деятельности.