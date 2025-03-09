В ГД внесли проект об отмене испытательного срока для многодетных родителей

Кроме того, авторы отмечают, что в случае принятия этого законопроекта на работодателя и его должностных лиц, незаконно установивших испытательный срок для предлагаемых категорий, может быть наложен штраф: на должностных лиц — от 1 тысячи до 5 тысяч рублей, на юридических лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. В настоящее время данные штрафные санкции установлены КоАП РФ в связи с нарушением трудового законодательства.