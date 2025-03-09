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«Обрушить на них санкционный ад»: в США рассказали о новых мерах против России

В Конгресс США внесут законопроект о новых санкциях против РФ.

Источник: Комсомольская правда

В Конгресс США собираются внести законопроект о новых санкциях против России. О подготовке документа сообщил сенатор-республиканец Линдси Грэм* в интервью журналисту Fox News. Он заявил, что новый проект будет касаться санкций в отношении банковского и энергетического секторов России, и он представит его в Конгрессе США уже на следующей неделе.

Грэм* заявил, что новый пакет санкций должен будет «призвать Россию сесть за стол переговоров». А если РФ на это не пойдет, то США должны «обрушить на них санкционный ад».

Сенатор признал, что Зеленский во время переговоров с Трампом «все испортил», однако заявил, что его серьезно беспокоит пауза, которую взяли Штаты в вопросе предоставления Киеву военной помощи и разведданных. По мнению Грэма*, если США «обесточат» Украину, это может быть «гораздо хуже, чем Афганистан».

Ранее KP.RU писал, что президент США и его окружение подали новые сигналы о России. Дональд Трамп на брифинге заявил, что у Москвы, как и у Киева, нет выбора — мирное соглашение по Украине будет заключено. Причем, сказал он, «одному мне известно», почему выбора у РФ нет.

А министр финансов Скотт Бессент сообщил: Вашингтон, не задумываясь, усилит санкции против российской энергетики, если это поможет урегулировать конфликт.

* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.