«Обрушить на них санкционный ад»: в США рассказали о новых мерах против России

Ранее KP.RU писал, что президент США и его окружение подали новые сигналы о России. Дональд Трамп на брифинге заявил, что у Москвы, как и у Киева, нет выбора — мирное соглашение по Украине будет заключено. Причем, сказал он, «одному мне известно», почему выбора у РФ нет.