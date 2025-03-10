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Еще в трех регионах закрыли трассы из-за метели

В Жетісу, Алматинской и Восточно-Казахстанской областях введено ограничение движения на ключевых участках автодорог из-за ухудшения погодных условий, передает ИА El.kz.

Источник: EL.kz

Ограничение затронуло следующие участки:

  • В Жетісу на участке автодороги «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» с км 124 по км 254 (граница Алматинской области — город Талдыкорган).
  • В Алматинской области на участке с км 78 по км 124 (город Конаев — граница области Жетісу).
  • В Восточно-Казахстанской области на участке с км 1194 по км 1212 (город Шемонаиха — граница РФ).

Ожидаемое время открытия движения — 10 марта 2025 года в 08:30 (для всех участков, кроме Восточно-Казахстанской области, где ограничение будет снято в 08:00).