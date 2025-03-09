Капитан «Факела» призвал Семака извиниться перед его командой

Капитан воронежского футбольного клуба «Факел» Ираклий Квеквескири прокомментировал обвинения, высказанные главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком, который упрекнул одного из игроков команды в расизме. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».
Квеквескири призвал Семака извиниться перед командой, отметив, что такие серьезные обвинения не подкреплены доказательствами. По его словам, заявления Семака не соответствуют действительности, поскольку ничего подобного не происходило, а футболисты «Факела» не способны на такие действия.
«Этот эпизод раздувают специально, чтобы оправдать Вендела. Если бы реально такое случилось на поле, была бы резкая реакция тут же, в тот же момент», — подчеркнул он.
Ранее Семак заявил, что во время матча между «Зенитом» и «Факелом» болельщики ухали и оскорбляли темнокожего полузащитника «Зенита» Вендела. Он отметил, что к грубым расистским насмешкам присоединился и кто-то из игроков команды противника. При этом доказательств таких обвинений Семак не предоставил.