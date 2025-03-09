Капитан «Факела» призвал Семака извиниться перед его командой

Ранее Семак заявил, что во время матча между «Зенитом» и «Факелом» болельщики ухали и оскорбляли темнокожего полузащитника «Зенита» Вендела. Он отметил, что к грубым расистским насмешкам присоединился и кто-то из игроков команды противника. При этом доказательств таких обвинений Семак не предоставил.