Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Капитан «Факела» призвал Семака извиниться перед его командой

Ранее Семак обвинил игроков воронежского ФК в расизме.

Источник: Аргументы и факты

Капитан воронежского футбольного клуба «Факел» Ираклий Квеквескири прокомментировал обвинения, высказанные главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком, который упрекнул одного из игроков команды в расизме. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».

Квеквескири призвал Семака извиниться перед командой, отметив, что такие серьезные обвинения не подкреплены доказательствами. По его словам, заявления Семака не соответствуют действительности, поскольку ничего подобного не происходило, а футболисты «Факела» не способны на такие действия.

«Этот эпизод раздувают специально, чтобы оправдать Вендела. Если бы реально такое случилось на поле, была бы резкая реакция тут же, в тот же момент», — подчеркнул он.

Ранее Семак заявил, что во время матча между «Зенитом» и «Факелом» болельщики ухали и оскорбляли темнокожего полузащитника «Зенита» Вендела. Он отметил, что к грубым расистским насмешкам присоединился и кто-то из игроков команды противника. При этом доказательств таких обвинений Семак не предоставил.