Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали выводить свои силы с передовых позиций в тыл, сообщает заместитель командира роты с позывным Скупой из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.
По его словам, украинские войска отступают на вторую и третью линии обороны, оставляя лишь небольшие группы на занимаемых позициях. Это делается для того, чтобы выиграть время и организовать вывод основных сил, уверен Скупой.
Морская пехота продолжает наступление, пробивая оборону противника вдоль железной дороги и захватывая посадку, которая соединяет ключевые опорные пункты до Суджи. Взяв под контроль участок железнодорожных путей, морпехи перекрыли одну из ключевых логистических артерий ВСУ к северу от Суджи. Они продолжают продвигаться вдоль железной дороги, постепенно внедряясь в оборонительные позиции украинской армии.
Ранее сообщалось, что группировка Вооружённых сил Украины в Курской области к северу от города Суджа попала в окружение. ВС РФ заняли позиции на линии Лебедевка-Казачья Локня-Мартыновка, отрезав часть украинских войск к северу от Суджи и южнее освобожденной Малой Локни.