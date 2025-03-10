Четыре улицы в Ростове перекроют с конца марта до начала лета

С 21 марта по 30 апреля будет закрыт участок дороги на улице Советской от площади Карла Маркса до улицы Каяни.
С 21 марта по 1 июля движение транспорта будет ограничено на проспекте Чехова от улицы Большой Садовой до Красноармейской.
С 24 марта по 30 апреля движение по переулку 1-му Машиностроительному от дома № 19 до дома № 13/1 будет приостановлено.
С 21 марта по 1 июня ограничения коснутся улицы Верещагина на участке от улицы Круглой до Профсоюзной.
Эти меры вызваны проведением ремонтных работ на указанных участках.