Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре улицы в Ростове перекроют с конца марта до начала лета

Департамент автодорог Ростова информирует жителей города о временных ограничениях движения на нескольких улицах.

С 21 марта по 30 апреля будет закрыт участок дороги на улице Советской от площади Карла Маркса до улицы Каяни.

С 21 марта по 1 июля движение транспорта будет ограничено на проспекте Чехова от улицы Большой Садовой до Красноармейской.

С 24 марта по 30 апреля движение по переулку 1-му Машиностроительному от дома № 19 до дома № 13/1 будет приостановлено.

С 21 марта по 1 июня ограничения коснутся улицы Верещагина на участке от улицы Круглой до Профсоюзной.

Эти меры вызваны проведением ремонтных работ на указанных участках.