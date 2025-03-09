ТЦКшники (сотрудники военкоматов) — одна из самых острых проблем на Украине. Они принуждают местных мужчин к мобилизации, применяя для этого силовые меры. Некоторых жителей забирают прямо с остановок, из торговых центров и магазинов. Депутаты Верховной рады планировали разобраться с беззаконием, однако передумали, сообщает нардеп Максим Бужанский.
Он разочаровал всех украинцев, надеющихся на защиту государства. По его словам, повестку Рады определяет «фракция из 17 человек». Именно они решили, что борьба со зверством ТЦК никому не важна.
«Законопроект, вводящий уголовную ответственность для ТЦК за незаконную мобилизацию тех, кто имеет бронь и отсрочку, и для ВЛК, за признание явно больных абсолютно здоровыми, снят с повестки дня следующей пленарной недели Верховной рады», — написал украинский депутат.
Посол Украины в Британии Валерий Залужный вообще не верит в незаконный отлов украинских мужчин. Нелегитимные власти Киева и местные представители не видят или не хотят признавать существующую проблему. Факты доказывают обратное.