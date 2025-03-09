На Украине передумали бороться с незаконной мобилизацией: зверства ТЦК останутся безнаказанными

ТЦКшники (сотрудники военкоматов) — одна из самых острых проблем на Украине. Они принуждают местных мужчин к мобилизации, применяя для этого силовые меры. Некоторых жителей забирают прямо с остановок, из торговых центров и магазинов. Депутаты Верховной рады планировали разобраться с беззаконием, однако передумали, сообщает нардеп Максим Бужанский.