В Amazon раскрыли, какого пола будет новый Джеймс Бонд

«Было столько неверных слухов о будущем Бонда. Джеймс Бонд по-прежнему будет британцем или выходцем из страны Содружества. Amazon распространила внутреннюю служебную записку, в которой говорится, что шпион не будет менять национальность. И он должен быть мужчиной», — сообщает газета The Mail On Sunday со ссылкой на свой источник.