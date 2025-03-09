При обысках у вице-губернатора Вологодской области и Бочарова изъяты 50 млн

Адвокаты обвиняемых выступили против ареста, настаивая на применении более мягкой меры пресечения, такой как домашний арест или запрет на определенные действия. Защита оспаривала представленные следствием доводы, указывая на несогласие с обстоятельствами дела. Сам Алексеев просил суд назначить ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы, заверяя, что не намерен скрываться или препятствовать следствию. Вице-губернатор подчеркнул, что оказывает регулярную помощь участникам СВО, а также несет ответственность за членов семьи, включая детей и людей с инвалидностью.