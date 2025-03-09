При обысках у вице-губернатора Вологодской области и Бочарова изъяты 50 млн

В ходе обысков, проведенных у вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева и главы представительства региона в Москве Кирилла Бочарова, правоохранительные органы обнаружили и изъяли 50 миллионов рублей наличными.
Оба чиновника обвиняются в получении взятки в особо крупном размере. После изъятия денежных средств им официально предъявили обвинение по соответствующей статье Уголовного кодекса.
26 февраля Басманный суд Москвы, рассмотрев ходатайство следственных органов, принял решение об аресте Алексеева до 24 апреля. В рамках расследования также был арестован Бочаров. Им инкриминируется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Адвокаты обвиняемых выступили против ареста, настаивая на применении более мягкой меры пресечения, такой как домашний арест или запрет на определенные действия. Защита оспаривала представленные следствием доводы, указывая на несогласие с обстоятельствами дела. Сам Алексеев просил суд назначить ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы, заверяя, что не намерен скрываться или препятствовать следствию. Вице-губернатор подчеркнул, что оказывает регулярную помощь участникам СВО, а также несет ответственность за членов семьи, включая детей и людей с инвалидностью.
Ранее 12 человек оказались фигурантами уголовного дела о массовой коррупции в одном из военных госпиталей Краснодара.