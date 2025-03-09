Легкоатлетка потеряла сознание во время забега на чемпионате Европы

Нидерландская легкоатлетка Маурен Костер потеряла сознание во время финального забега на 3 000 метров на чемпионате Европы в помещении.
По информации газеты De Telegraaf, инцидент произошел после столкновения с одной из спортсменок, бежавших позади. В результате падения Костер ударилась головой о покрытие дорожки, после чего была вынесена с арены на носилках.
Согласно данным национальной федерации, спортсменку доставили в больницу, где ей удалось прийти в сознание.
32-летняя Костер ранее завоевала серебро на чемпионате Европы в помещении 2015 года на аналогичной дистанции. Первоначально она заняла третье место, однако впоследствии поднялась на вторую позицию после дисквалификации российской бегуньи Елены Коробкиной, лишенной золота за нарушение антидопинговых правил.