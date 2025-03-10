Что можно и нельзя делать в день Тараса Бессонного 10 марта на Кумошник

Запрещено спать днем. Подобное может грозить лихорадкой. Не рекомендуется рано ложиться спать. Вместе с тем день не подходит для того, чтобы мыть полы. Предки верили, что из дома можно вымыть достаток. Не стоит выбрасывать старые вещи, так как можно потерять что-то важное.