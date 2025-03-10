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Что можно и нельзя делать в день Тараса Бессонного 10 марта на Кумошник

День Тараса Бессонного отмечают 10 марта.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 10 марта вспоминает святого Тарасия. В народе принято праздновать день Тараса Бессонного. Есть у праздника еще одно название — Кумошник. Все дело в том, что в названный день ходит весенняя лихорадка, получившая название Кумоха.

Что нельзя делать 10 марта.

Запрещено спать днем. Подобное может грозить лихорадкой. Не рекомендуется рано ложиться спать. Вместе с тем день не подходит для того, чтобы мыть полы. Предки верили, что из дома можно вымыть достаток. Не стоит выбрасывать старые вещи, так как можно потерять что-то важное.

Что можно делать 10 марта.

По традиции, 10 марта было принято оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. А еще день подходил для того, что начать лечение, которое долго было только в планах.

Согласно приметам, собирающиеся в стаи воробьи предсказывают ясную погоду. О сильных морозах предупреждал растаявший снег.

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