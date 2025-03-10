Календарь на 10 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Волынка — старинный инструмент, который ассоциируется прежде всего с Шотландией, однако ее разновидности встречаются и в других странах: от Болгарии до Индии. В этот праздник любители традиционной культуры организуют концерты, мастер-классы по изготовлению и настройке инструмента, а также народные гулянья, сопровождающиеся танцами и песнями. Для многих музыкантов волынка — не просто инструмент, а символ национального самосознания, связи поколений и верности традициям.