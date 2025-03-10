«Гайдай не знал, куда вставить “Остров невезения”. Я всё придумал»

— Нет, я сейчас наверстываю. Вот балет сделал. Я же к этому не обращался до сих пор. Правда, когда я учился в консерватории, у меня была дипломная работа — балет «Старик Хоттабыч» в трех актах. Была такая детская сказка Лагина, очень смешная, и все ее знали. И когда уже репетировали его в театре, вспомнили, что надо авторские права оформить как-то. Тогда на это махали рукой, но всё-таки нужно было. Кстати, Лагин был категорически против. Говорил, что только его либретто должно быть в балете. А оно никак не годилось. Например, сцена — футбол с 20 мячами, ни один балетмейстер не мог поставить это.