Вместе весело шалить: как в Москве прошел фестиваль «Игрокон-2025»

В Москве 9 марта завершился крупнейший в СНГ фестиваль игр и увлечений «Игрокон-2025». Мероприятие проходило в международном выставочном центре «Крокус Экспо», и одним из важнейших его трендов стал упор на социально значимые и общественно полезные развлечения для всей семьи. В центре внимания публики оказались, в частности, настолки «Иван Грозный: Первый царь», «Гжель», «Мезень», «Artline: Третьяковская галерея», компьютерная игра о славянской культуре «Черная книга». Подробнее — в репортаже «Известий».
Что такое «Игрокон».
Фестиваль «Игрокон» ежегодно проходил в России с 2013 года и получил статус крупнейшего в СНГ мероприятия для поклонников настольных игр и других кооперативных активностей. В прошлый раз его проводили в 2019 году, после чего поставили на паузу из-за коронавирусных ограничений.
К возвращению фестиваля организаторы подготовились самым серьезным образом — вместо Выставочного центра «Сокольники», как в прошлые годы, арендовали площадку «Крокус Экспо». Кроме того, привезли туда не только настолки, но также комиксы, книги, компьютерные игры и звездных гостей, среди которых были актер театра и кино Дмитрий Чеботарев, участники шоу «Импровизаторы» Антон Шастун, Дмитрий Позов, Арсений Попов и Сергей Матвиенко, а также Utopia Show.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко.
Ключевым трендом возрожденного «Игрокона» стала сильнейшая поддержка отечественных игр, которые делают акцент на общественно значимых темах, таких как российская история, культура и образование. Так, в центре внимания на фестивале оказались настолки «Иван Грозный: Первый царь», «Гжель», «Мезень» и «Artline: Третьяковская галерея». А одним из крупнейших стендов фестиваля стал полноценный школьный автобус, посвященный компьютерной игре BUS: Bro U Survived. Это первый в России проект, получивший инвестиции от фонда Indie Go Fund, кооперативный боевик о выживании в условиях зомби-апокалипсиса.
Особый интерес у гостей был к игре о славянской культуре «Черная книга», про которую «Известия» уже рассказывали в январе этого года. Ее автор Иван Лашин подтвердил, что россияне стали больше интересоваться настольными играми про отечественную культуру и историю.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко.
— Мы с командой заметили это, когда вышли такие проекты, как «Индустрия», «Русский Манчкин», «Мезень» и «Иван Грозный: Первый царь». Эти настольные игры содержат культурный код и несут в себе радость узнавания. Все-таки вовлекаешься больше, когда находишься в контексте и можешь понять отсылку. Российские авторы настольных игр разделяют с игроками одни и те же ценности, что создает особую связь, — отметил он.
Автор отмечает, что интерес к славянскому фольклору растет во всем мире.
— После знакомства с RPG «Черная книга», мы решили сделать ее настольную версию. В результате адаптация вышла с крауд-кампанией на CrowdRepublic и имела большой успех. Помимо этого, отечественные игры переводятся на иностранные языки и знакомят зарубежных настольщиков с русской культурой, — добавил эксперт.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко.
Один из самых заметных стендов был у российского общества «Знание» — тематический интерактивный павильон всероссийского конкурса «Родная игрушка», посвященный богатству российской игровой культуры за прошедшие сто лет. Какими были первые настолки, когда они появились, и почему для детей крайне важны образовательные викторины — основные темы площадки. Кроме того, по случаю 8 марта посетителям показали женщин в различных профессиях в виде кукол фабрики «Весна».
— «Знание» с большим удовольствием стало частью «Игрокона», который объединил большое количество людей, увлеченных играми и творчеством. У нас в стране богатая игровая культура, которая складывалась веками, и очень важно сохранять, приумножать существующие традиции. Я надеюсь, что на следующем фестивале мы увидим игры и игрушки, которые победят в нашем тематическом проекте «Родная игрушка», — рассказал гендиректор «Знания» Максим Древаль.
На чем сделали акцент организаторы «Игрокона».
«Игрокон» стал и деловой площадкой для обсуждения актуальных вопросов индустрии. По мнению главного редактора портала iXBT Games Виталия Казунова, энтузиастам необходимо место, где они могут собраться, чтобы сыграть в любимые игры и познакомиться с их авторами. Коммуникация с геймерами, по его словам, поможет разработчикам сделать свои продукты лучше.
Также эксперт отметил некоторый дефицит рекламы игр и счел, что популяризация таких развлечений должна быть эффективной. В качестве примера он привел категорию настольных игр на стриминговой площадке Twitch, когда блогеры рассказывают об играх простым языком широкой аудитории. Подобное ему хотелось бы чаще видеть в России и Белоруссии, откуда Виталий родом.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко.
Гендиректор издательского холдинга Hobby World и генеральный партнер «Игрокона» Михаил Акулов отметил социальную значимость таких фестивалей.
— На «Игроконе» представлены разные виды увлечений: настольные игры, моделизм, книги и комиксы, видеоигры, восточная культура и много другое. Как дети, так и родители смогут лучше понять друг друга через знакомство с любимыми хобби. К тому же фестиваль — это место, в котором люди могут найти новых друзей и почувствовать себя частью большого сообщества единомышленников. Вместе эти моменты создают уникальную культурную среду, — сказал он.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко.
В рамках фестиваля действовала масштабная зона с возможностью бесплатно сыграть как в новинки типа авторской настольной игры «Изнанка» от Hobby World, так и в проверенные временем российские бестселлеры, среди которых — «Тундра», «Индустрия: Дуэль», «Соображарий: Москва», «Зоопарк». Их объединяет любовь к национальной культуре и традициям. Также в центральном павильоне разместился стенд игры «Отряд 22: ZOV» — по сути, первого в истории РФ интерактивного проекта, созданного ветеранами СВО.
— Было интересно показать игру молодой аудитории, которой как раз на «Игроконе» много. Учитывая, что наша игра в жанре «тактическая стратегия» про эмоционально непростую тему, хотелось собрать обратную связь у максимально аполитичной молодежи. И есть ощущение, что тест удался на 100%. Довольны, что интерес у людей сильный, и свою ЦА мы среди них видим, — заявил руководитель проекта «Отряд 22: ZOV» Александр Толкач.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко.
Две яркие новинки издательства ESDigital Games — атмосферный стелс-экшен Steel Seed и динамичный шутер с видом сверху Memory Lost от российской команды Magic Hazard — привезла компания «Бука».
— Мы рады, что у нас была возможность показать эти игры широкой публике, пообщаться с игроками и увидеть их живую реакцию. Главная ценность «Игрокона» — это поддержка отечественной игровой отрасли и создание пространства для общения между разработчиками и игроками. Такие мероприятия помогают не только представить проекты, но и сформировать вокруг них сообщество, что невероятно важно для дальнейшего развития игр, — сказал PR-менеджер компании Артем Студеникин.
Итоги «Игрокона».
Продюсер игры «Сердце Алтая» Данила Ермаков в числе достоинств фестиваля отметил присутствие платежеспособной аудитории, готовой покупать инди-игры прямо на месте, большое количество увлеченных подростков, а также ярких косплееров. К минусам мероприятия продюсер отнес отсутствие необходимых удобств для игроков с ограниченной мобильностью. По словам спикера, таких людей пришло достаточно много, и для многих были неудобны высокие стойки.
Блогер, стример и ведущий мероприятий Роман Дорогавцев считает, что «Игрокон» не реализовал весь свой потенциал и видеоигрового контента могло быть больше. В то же время, он отметил стенд с ретроиграми, оформленный в формате компьютерного клуба из 90-х, где публике представили как советские игры типа «Морского боя», так и более современные вроде Max Payne.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко.
— Хотелось бы в будущем видеть больше выступлений именитых блогеров и гостей, а также больше зон для фотосессий и других активностей, — заявил эксперт.
При этом эксперты сошлись во мнении, что возрождение фестиваля указывает на потребность молодежи в социализации с помощью простых и понятных развлечений — настольных игр для всей семьи.