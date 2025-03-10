Вместе весело шалить: как в Москве прошел фестиваль «Игрокон-2025»

— На «Игроконе» представлены разные виды увлечений: настольные игры, моделизм, книги и комиксы, видеоигры, восточная культура и много другое. Как дети, так и родители смогут лучше понять друг друга через знакомство с любимыми хобби. К тому же фестиваль — это место, в котором люди могут найти новых друзей и почувствовать себя частью большого сообщества единомышленников. Вместе эти моменты создают уникальную культурную среду, — сказал он.