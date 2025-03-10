Весенняя пара: SHAMAN представил публике свою новую любовь

Публичный поцелуй с Екатериной Мизулиной — шаг, которого от SHAMAN ждали давно, но певец явно решил приберечь его для концерта в честь Международного женского дня. До этого были слухи и домыслы, теперь же отношения певца с общественницей стали фактом. Свидетелей у этого романтического жеста было предостаточно: новая программа собрала аншлаг на московской Live Арене, было продано 7 тыс. билетов. «Известия» побывали на концерте и оценили не только поцелуй, но и новые песни, которые написал SHAMAN.
SHAMAN вспомнил развод и признался в чувствах новой возлюбленной.
Впервые шоу, посвященное «милым поклонницам», артист представил год назад в Москве, а затем и в Санкт-Петербурге. Программа настолько полюбилась зрителям, что SHAMAN решил сделать его праздничной традицией.
Новую программу «Ты моя — 2025» после концерта в столице увидят и в других российских городах. Тур с одноименным названием артист уже анонсировал на своих ресурсах.
9 марта у армии фанатов певца значится красным днем календаря, таким же как Международный женский день. Свое шоу SHAMAN анонсировал ровно год назад. Тогда со сцены Crocus City Hall артист сообщил, что ждет всех здесь же, 9 марта 2025-го. К тому времени он обещал подготовить новую программу «Ты моя — 2025». Билеты сразу поступили в продажу, и многие восприняли эту информацию как руководство к действию.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий КоротаевКонцерт певца SHAMAN в «Крокус Сити Холле».
И вот спустя год на сольник артиста опять собрался аншлаг. Только место выступления пришлось изменить. Жертвам теракта SHAMAN посвятил «Реквием 22.03.24».
— Все привыкли меня видеть с гражданской позицией и с патриотическими песнями, — рассказал тогда артист перед концертом. — В прошлом году провели эксперимент, представили лирическую программу, и, как оказалось, я интересен публике и как певец, поющий о любви. Решили продолжать. Думаю продолжить и в следующем году. На этот раз зрителей ждет балет Аллы Духовой «Тодес», человек 40 будет на сцене. Еще пригласил воздушных гимнастов. И, конечно, будет много всякой пиротехники.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей ЛантюховПевец SHAMAN.
В общем, каждый год SHAMAN пытается прыгнуть выше головы в стремлении удивить. И стоит заметить, ему это удается. На концерт на Live Арену зрители приезжали не то, что семьями, а организованными группами. Среди поклонников артиста «Известия», например, встретили гостей из Словакии. Лена с супругом Робертом, шахтером, познакомились с артистом год назад в Crocus. В этот раз Лена в статусе представителя артиста в Евросоюзе привезла в Москву фан-клубы SHAMAN из Голландии, Германии, Польши и Словакии.
— Нас объединила любовь к этому певцу, — рассказали «Известиям» Алена из Братиславы и Лариса из Саратова. — Мы хотим показать своим друзьям видео с этого концерта. И привезем им футболки с SHAMAN. Мы любим Россию.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей ЛантюховПевец SHAMAN.
В фойе ждали начала шоу военные.
— Мы находимся на лечении в госпитале, и волонтеры пригласили нас на концерт. Когда еще будет возможность увидеть SHAMAN, — признался рядовой ВДВ Александр.
Руку и ногу солдат потерял под Бахмутом. Но он не унывает.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова.
— Вот только получу протезы, и опять пойду защищать Родину. Победа будет за нами! — заявил он.
Другой, Александр, прошел Чечню, а Донбасс защищать отправился добровольцем. Песни SHAMAN «Встанем» и «Я русский» знают его сослуживцы, но на передовой всё больше повторяют молитвы. Не до песен, говорят.
Концерт, посвященный женщинам, артист начал с фаер-шоу.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей ЛантюховПевец SHAMAN.
— Второе полугодие 2024 года далось мне нелегко, — признался SHAMAN со сцены. — Было много потерь, случился развод. Теперь я исполню новую песню и поставлю точку в этой истории.
Своей бывшей супруге Елене он посвятил красивую песню «Бывшие». А следующим номером программы на сцену артист пригласил Екатерину Мизулину. SHAMAN преподнес ей букет белых роз и сделал предложение.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей ЛантюховПевец SHAMAN и Екатерина Мизулина.
— Быть может, я сейчас опозорюсь на всю Россию, но я хочу, чтобы мы были парой, — сказал артист.
Из зала закричали женские голоса: «Не надо!» А мужчины поддержали Ярослава криками: «Горько!!!».
Зрителей и Екатерину Мизулину ждал сюрприз.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей ЛантюховПевец SHAMAN и Екатерина Мизулина.
Екатерина немедленно ответила: «Да» и за согласие получила жаркий поцелуй. Всё это было на глазах родителей SHAMAN. Охапку белых роз артист подарил и маме. Зрителей и Екатерину Мизулину тоже ждал сюрприз. Ей Дронов посвятил следующую песню «Она того стоит».
С народным артистом России Григорием Лепсом прямо на шоу SHAMAN устроил телемост. Находясь на другом концерте, Григорий спел с другом песню «Настоящий мужчина». После SHAMAN дебютировал как автор шансона. Его однокурсник по Гнесинке Никита Осин исполнил песню про любовь пера Ярослава Дронова. А тот заявил, что скоро ни один фестиваль в этом жанре не обойдется без его и Никиты Осина песен.
Автор фотоПевец SHAMAN и певец Григорий Лепс.
Завершил шоу артист признанием любви к России. Песню «Я русский» зал принял, как и ожидалось, радостно. Люди, размахивая флагами, светились красными сердечками и хором пели, заглушая Дронова.
За концерт SHAMAN поменял семь костюмов. Начал в кожаном пиджаке из кожи крокодила, продолжил в белом пальто из питона и завершил представление в белой рубахе и черном френче. И, по традиции, анонсировал следующий концерт через год на том же месте в тот же час.