Весенняя пара: SHAMAN представил публике свою новую любовь

— Все привыкли меня видеть с гражданской позицией и с патриотическими песнями, — рассказал тогда артист перед концертом. — В прошлом году провели эксперимент, представили лирическую программу, и, как оказалось, я интересен публике и как певец, поющий о любви. Решили продолжать. Думаю продолжить и в следующем году. На этот раз зрителей ждет балет Аллы Духовой «Тодес», человек 40 будет на сцене. Еще пригласил воздушных гимнастов. И, конечно, будет много всякой пиротехники.