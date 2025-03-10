В Госдуму внесут проект о праве отца на больничный во время декрета супруги

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, который дает право отцу, ухаживающему за больным ребенком во время болезни супруги в декретном отпуске, на оплачиваемый больничный, законопроект есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно документу, предусматривается предоставление застрахованному лицу право на оплачиваемый больничный в случае необходимости ухода за больным ребенком в возрасте до трех лет в период болезни другого застрахованного лица (матери, отца, опекуна), находящегося в отпуске по уходу за ребенком.
«Нами подготовлен законопроект, который решает эту проблему и дает право на оплачиваемый больничный отцам, ухаживающим за больным ребенком в период болезни матери, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста», — рассказал журналистам Нилов.
Если мать, находящаяся в декретном отпуске, заболела вместе с ребёнком, уход за ним нередко ложится на плечи отца. Однако оплачиваемый больничный ему не положен — законодательством не предусмотрена одновременная выплата пособия по временной нетрудоспособности и ежемесячного пособия по уходу за ребенком, пока один членов семьи находится в отпуске по уходу за ребенком, пояснил Нилов.