В Госдуму внесут проект о праве отца на больничный во время декрета супруги

Если мать, находящаяся в декретном отпуске, заболела вместе с ребёнком, уход за ним нередко ложится на плечи отца. Однако оплачиваемый больничный ему не положен — законодательством не предусмотрена одновременная выплата пособия по временной нетрудоспособности и ежемесячного пособия по уходу за ребенком, пока один членов семьи находится в отпуске по уходу за ребенком, пояснил Нилов.