Названы регионы с самым низким уровнем безработицы

По данным Росстата, на поиск работы в третьем квартале (последние доступные данные) 2024 года россияне в среднем затрачивали пять месяцев. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года срок поиска работы снизился более чем на полмесяца. При этом доля граждан в состоянии застойной безработицы, то есть тех, кто ищет работу год и более, снизилась с 16,1% до 12,3%.