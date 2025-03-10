Как правнуки Леонида Брежнева регистрируют секс-игрушки и судятся за долю в бывшем советском санатории

В последние десять лет «Южная Ривьера плюс» очень часто мелькает в судебных сводках, вероятно, чтобы сохранить, выгодно продать или даже приумножить свои активы. Так, в конце прошлого года компания Брежневых подала иски с претензией на долю в земельном участке площадью 10 гектаров и на дополнительные доходы с местных и туристов. Какое в итоге принято решение по обоим случаям, неясно. «Южная Ривьера плюс» разрешила эти вопросы во внесудебном порядке и просто отозвала иски.