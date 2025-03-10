Неожиданные налоги. Какие платежи могут стать сюрпризом для продавцов недвижимости

— Апартаменты — это коммерческая недвижимость, её можно использовать для личных целей, то есть проживать там какое-то время самостоятельно. В этом случае при продаже будет действовать минимальный срок владения пять лет. После его истечения налог с продажи платить не придётся. Но если объект использовался для сдачи в аренду или был куплен для перепродажи, то это считается коммерческой деятельностью. В этом случае физическое лицо, даже если оно не имеет никакого отношения к бизнесу, обязано оформить свою деятельность как предпринимательскую. Например, зарегистрировать ИП и сдавать апартаменты уже через ИП, — добавил Пётр Гусятников.