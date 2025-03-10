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Дзюба рассказал, что первые секунды после рекордного гола были потрясающими

Дзюба побил бомбардирский рекорд в истории российского футбола, забив мяч на первых минутах матча.

Источник: Аргументы и факты

Форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба поделился эмоциями после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов», в котором ему удалось установить новый бомбардирский рекорд в истории российского футбола.

Забив гол уже на первых минутах встречи, он побил прежнее достижение Александра Кержакова, доведя количество забитых мячей в карьере до 234. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Футболист признался, что испытал яркие эмоции в первые секунды после гола, но затем эйфория быстро прошла. Он подчеркнул, что, несмотря на стремление забивать, для него в приоритете всегда стоит победа команды.

На протяжении своей карьеры Дзюба выступал за несколько клубов, включая московский «Спартак», томскую «Томь», «Ростов», петербургский «Зенит», турецкий «Адана Демирспор» и столичный «Локомотив».

Ранее Кержаков поздравил Дзюбу с рекордом по голам в истории футбола РФ.