Дзюба рассказал, что первые секунды после рекордного гола были потрясающими

Форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба поделился эмоциями после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов», в котором ему удалось установить новый бомбардирский рекорд в истории российского футбола.
Забив гол уже на первых минутах встречи, он побил прежнее достижение Александра Кержакова, доведя количество забитых мячей в карьере до 234. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Футболист признался, что испытал яркие эмоции в первые секунды после гола, но затем эйфория быстро прошла. Он подчеркнул, что, несмотря на стремление забивать, для него в приоритете всегда стоит победа команды.
Ранее Кержаков поздравил Дзюбу с рекордом по голам в истории футбола РФ.