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Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Лос-Анджелесе 9 марта

Эпицентр землетрясения в США находился в 11 километрах от деревни Уэстлейк.

Источник: Комсомольская правда

В Соединенных Штатах зафиксировали подземные толчки. Землетрясение произошло в 13:03 в Лос-Анджелесе. Его эпицентр располагался всего в 11 километрах от населенного пункта Уэстлейк, сообщает калифорнийская телевизионная станция.

Согласно данным от геологической службы Соединенных Штатов, подземные толчки зафиксировали на глубине 11,7 километра. Всего случилось четыре землетрясения. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

«Масштаб землетрясения 4,1 ощутился в районе Лос-Анджелеса», — отметили в американской геологической службе.

В субботу, 8 марта, природные катаклизмы зафиксировали и в Армении. Землетрясение произошло вблизи города Спитак. До населенного пункта оставалось всего шесть километров. Подземные толчки также зафиксировали в областях Тавуш и Ширак.