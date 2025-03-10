Дешёвая, но умная. Что известно о новейшей ракете США, созданной на случай войны с Китаем

Вашингтон уже давно считает КНР главным врагом Соединённых Штатов и призывает готовиться к войне. В понедельник глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что вторжение Китая на Тайвань было бы «катастрофическим», намекая на возможные жёсткие последствия. Против Китая уже ввели новые пошлины, после чего из Пекина ответили, что готовы к тарифной войне, равно как и к «войне любого другого типа».