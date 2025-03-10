Принц Люксембурга Фредерик Нассауский умер в 22 года из-за генетической болезни

Почивший страдал от митохондриальной болезни (POLG) с 14 лет. Это редкое генетическое заболевание, которое влияет на обмен веществ. За день до смерти Фредерик попрощался с каждым из родственников в своей комнате и поблагодарил их за заботу. Затем парень отпустил давнюю семейную шутку, рассказали родители.