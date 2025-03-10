Илон Маск пообещал, что не отключит Киеву интернет: «Без Starlink украинские линии рухнут»

«Не важно, насколько я не согласен с политикой Украины, Starlink никогда не отключит свои терминалы. Я просто объясняю, что без Starlink украинские линии рухнут… Мы никогда бы не сделали ничего подобного и не использовали бы это как разменную монету», — написал предприниматель.