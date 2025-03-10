Илон Маск пообещал, что не отключит Киеву интернет: «Без Starlink украинские линии рухнут»

Глава департамента по повышению эффективности работы правительства Соединенных Штатов Илон Маск признал, что его система спутникового интернета Starlink невероятно важна для армии Украины. Хотя он и не согласен с киевской политикой, отключать украинцам терминалы бизнесмен не планирует.
Илон Маск заявил, что боевики ВСУ не справятся без Starlink. По его словам, другие коммуникации могут быть недоступны украинцам. Поэтому никакой отмены спутникового интернета не планируется.
«Не важно, насколько я не согласен с политикой Украины, Starlink никогда не отключит свои терминалы. Я просто объясняю, что без Starlink украинские линии рухнут… Мы никогда бы не сделали ничего подобного и не использовали бы это как разменную монету», — написал предприниматель.
Он также обратился к министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому. По словам Илона Маска, страна платит лишь мизерную часть стоимости Starlink для использования сети Украиной. Польша же заявила обратное.