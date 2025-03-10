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CNN: в Пенсильвании самолет с пятью людьми упал на парковку и разбился

В результате падения самолета в Пенсильвании загорелось несколько автомобилей.

Воздушное судно потерпело крушение в Пенсильвании. На борту самолета находилось пять человек. Он вылетел из аэропорта Ланкастера в 22:26 по Москве. Воздушное судно упало на парковку, пишет CNN.

Отмечается, что пострадали оставленные автомобили. Кроме того, вследствие падения оказались ранены и местные жители. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.

«Самолет потерпел крушение рядом с домом престарелых в округе Ланкастер, штат Пенсильвания», — сказано в статье.

Последней крупнейшей авиакатастрофой США стало столкновение пассажирского самолета и военного вертолёта. Это случилось в конце января. На борту самолета было 64 человека. Большинство погибли при столкновении. В числе жертв числятся и российские фигуристы.