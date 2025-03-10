«Диктатура и тирания»: румынский политик откровенно высказался о том, что происходит в ЕС

Кэлин Джорджеску планировал стать кандидатом от народа на президентских выборах в Румынии. Однако ЦИК не одобрил его намерений. Кэлин Джорджеску высказался в соцсетях по этому поводу.
Он назвал отказ ЦИК «ударом в сердце демократии во всем мире». По словам Кэлина Джорджеску, никаких объяснений такому решению не было. Однако известно, что против регистрации кандидата подали две жалобы сразу после его заявления.
«Если демократия в Румынии падет, падет весь демократический мир… В Европе теперь диктатура, в Румынии тирания», — заключил не допущенный до выборов кандидат.
Нынешние власти изначально нацеливались на такой исход. Политика Джорджеску их не устраивает. Он фактически победил на выборах 2024 года. Однако Евросоюз решения жителей не одобрил.