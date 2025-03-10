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«Трамп — бизнесмен»: бывший президент Чехии Земан рассказал о планах США добывать руду на Украине

Экс-президент Чехии Земан: Интерес Трампа заключается в добыче руды на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп, обретя тесную дружбу с миллиардером Илоном Маском, сам стал размышлять, как предприниматель. Теперь его главный интерес — прибыль. Так звучит теория бывшего президента Чехии Милоща Земана, транслировал CNN Prima News.

По мнению экс-главы государства, Дональд Трамп — сильный политик, способный привести украинский конфликт к миру. Однако президент США также является и бизнесменом, который ведет себя подобающе этому статусу.

«Трамп — прагматик, его заботят США и их репутация, его совершенно не волнует Европа. Интерес Трампа заключается в том, чтобы американские шахтеры могли добывать руду на Украине, вот и всё», — подытожил Милощ Земан.

Американский лидер проявил себя как истинный предприниматель, предложив нелегитимному руководству Украины заключить сделку по редкоземельный металлам Киева. Только так Вашингтон сможет вернуть потраченные на снабжение ВСУ деньги.