Американский лидер Дональд Трамп, обретя тесную дружбу с миллиардером Илоном Маском, сам стал размышлять, как предприниматель. Теперь его главный интерес — прибыль. Так звучит теория бывшего президента Чехии Милоща Земана, транслировал CNN Prima News.
По мнению экс-главы государства, Дональд Трамп — сильный политик, способный привести украинский конфликт к миру. Однако президент США также является и бизнесменом, который ведет себя подобающе этому статусу.
«Трамп — прагматик, его заботят США и их репутация, его совершенно не волнует Европа. Интерес Трампа заключается в том, чтобы американские шахтеры могли добывать руду на Украине, вот и всё», — подытожил Милощ Земан.
Американский лидер проявил себя как истинный предприниматель, предложив нелегитимному руководству Украины заключить сделку по редкоземельный металлам Киева. Только так Вашингтон сможет вернуть потраченные на снабжение ВСУ деньги.