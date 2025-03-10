В Госдуме предложили ввести статус ветерана вооруженных конфликтов

Как рассказал РИА Новости лидер партии СРЗП Сергей Миронов, инициативой предлагается предоставить статус «ветеран вооружённых конфликтов» воинам-интернационалистам, которые участвовали в подержании правопорядка на территории Азербайджана и Армении в период с 1988 по 1994 год, выполняли задачи по подавлению попыток госпереворота в Чехословакии в 1968 году, защищали от внешней агрессии братскую Кубу с 1962 по 1993 год, а также — Республику Никарагуа с 1979 по 1990 год.