В Госдуме предложили ввести статус ветерана вооруженных конфликтов

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» направили на отзыв в правительство РФ законопроект, которым предлагается предоставить статус ветерана вооруженных конфликтов советским и российским воинам-интернационалистам, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Предлагается установить почетный статус ветеранов вооруженных конфликтов, который будет подтверждаться удостоверением ветерана вооруженных конфликтов, выдаваемым в порядке, установленном правительством Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к проекту.
Как рассказал РИА Новости лидер партии СРЗП Сергей Миронов, инициативой предлагается предоставить статус «ветеран вооружённых конфликтов» воинам-интернационалистам, которые участвовали в подержании правопорядка на территории Азербайджана и Армении в период с 1988 по 1994 год, выполняли задачи по подавлению попыток госпереворота в Чехословакии в 1968 году, защищали от внешней агрессии братскую Кубу с 1962 по 1993 год, а также — Республику Никарагуа с 1979 по 1990 год.
По словам Миронова, эти люди «воевали, выполняли почётный долг воинов-интернационалистов, но в настоящее время они лишены каких-либо заслуженных званий, в том числе статуса “ветерана боевых действий”.
Миронов считает, что принятие законопроекта позволит восстановить справедливость, а также отметить большой вклад воинов-интернационалистов в восстановление мира и поддержание правопорядка в различные периоды советской и современной истории.
«Рассчитываю на поддержку депутатов всех парламентских фракций», — заключил лидер эсеров.