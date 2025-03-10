Самый низкий уровень безработицы зафиксировали в Москве и Приамурье

Москва оказалась лидером по уровню безработицы с показателем 0,9%, что стало ее историческим достижением. В десяти регионах страны уровень безработицы оказался ниже 1,5%, включая Амурскую область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Калужскую и Новгородскую области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ, Нижегородскую, Свердловскую области, Республику Башкортостан и Удмуртскую Республику. В то же время, в 53 регионах страны уровень безработицы в четвертом квартале ниже общероссийского, а в двух регионах он совпадал с ним.