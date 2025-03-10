СК попросит суд арестовать блогера Митрошину по делу об отмывании денег

По данным столичного главного следственного управления СК России, Митрошина обвиняется в отмывании крупной суммы денег. Следствие считает, что она уклонилась от уплаты налогов на 127 миллионов рублей, распределяя поступления через счета трех индивидуальных предпринимателей. Блогер была задержана в Краснодарском крае, после чего доставлена в Москву для проведения следственных действий.