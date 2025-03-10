СК попросит суд арестовать блогера Митрошину по делу об отмывании денег

Следственные органы намерены обратиться в суд Москвы с ходатайством об избрании меры пресечения блогеру Александре Митрошиной, проходящей по делу об отмывании денежных средств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные структуры.
Ранее адвокат Михаил Мушаилов заявил, что защита будет настаивать на домашнем аресте в качестве меры пресечения.
По данным столичного главного следственного управления СК России, Митрошина обвиняется в отмывании крупной суммы денег. Следствие считает, что она уклонилась от уплаты налогов на 127 миллионов рублей, распределяя поступления через счета трех индивидуальных предпринимателей. Блогер была задержана в Краснодарском крае, после чего доставлена в Москву для проведения следственных действий.
В субботу Следственный комитет сообщил, что ей предъявлено обвинение, и она полностью признала свою вину.