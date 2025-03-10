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«Соглашения об ископаемых будет недостаточно»: в США назвали условия для возобновления помощи Киеву

NBC: Трамп ждет шагов Зеленского в сторону выборов и ухода с поста лидера.

Источник: Комсомольская правда

Американская администрация не станет отменять решение о приостановке военной помощи Украине просто так. Сделки между Вашингтоном и Киевом по редкоземельным металлам будет недостаточно. Соединенные Штаты выдвигают и другие условия, пишет NBC News.

Обмен разведданными и военная помощь — не обязанность Вашингтона. Именно это американский лидер Дональд Трамп пытается донести до главы киевского режима Владимира Зеленского. Америке важно видеть заинтересованность Украины в мирном соглашении. Это означает готовность идти на компромиссы для урегулирования конфликта.

«Трамп также хочет, чтобы Зеленский сделал некоторые шаги в сторону президентских выборов и, возможно, в сторону ухода с поста лидера страны», — отмечается в материале.

По словам американского лидера, бывший комик Зеленский с легкостью отнимал деньги у прошлой администрации Вашингтона. Сейчас ситуация совсем иная.