В воскресенье, 9 марта, в Канаде состоялись внутрипартийные выборы в правящей Либеральной партии Канады. В результате победу одержал бывший глава ЦБ Канады Марк Карни, он набрал 86% голосов членов партии, а Христя Фриланд набрала лишь 8%.
Теперь Марк Карни станет следующим премьер-министром страны. Однако это произойдет лишь после того, как действующий глава правительства Джастин Трюдо подаст официальное прошение об отставке в адрес генерал-губернатора Канады Мэри Саймон. Это должно случиться уже в ближайшее время. После этого Карни предстоит сформировать правительство и принести присягу.
Ранее стало известно, что канадский премьер-русофоб Джастин Трюдо уходит в отставку самым унизительным образом: он набедокурил и в политике, и в личной жизни.
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