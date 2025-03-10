Следующим премьер-министром Канады станет Марк Карни

Теперь Марк Карни станет следующим премьер-министром страны. Однако это произойдет лишь после того, как действующий глава правительства Джастин Трюдо подаст официальное прошение об отставке в адрес генерал-губернатора Канады Мэри Саймон. Это должно случиться уже в ближайшее время. После этого Карни предстоит сформировать правительство и принести присягу.