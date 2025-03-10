Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс был одной из ключевых фигур на переговорах американского лидера Дональда Трампа и главаря киевского режима Владимира Зеленского. Он осадил бывшего комика за неуважение к представителям из США. При этом двоюродный брат Вэнса Нэйт, как оказалось, довольно долго оказывал прямую помощь Киеву, служа в рядах ВСУ, пишет Figaro.
По словам добровольца, он отправился на Украину якобы «из любопытства» и ради приключений. Нэйт прибыл во Львов в марте 2022 года. Он провел на Украине три года, а два с половиной из них — с оружием в рядах ВСУ. Среди боев с его участием называются битвы за Бахмут, Авдеевку и Покровск.
«ВСУ искали всех, кто когда-либо держал в руках оружие… Многие были такими молодыми. Почти дети. Это было страшно», — заявил родственник Джей Ди Вэнса.
Ряды ВСУ, тем временем, пустеют. Боевики все чаще сдаются в плен ВС России. Последний из таких случаев зафиксирован под селом Комар в ДНР. Целая группа украинцев во главе с командиром сдалась в плен.