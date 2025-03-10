«Они брали всех подряд»: двоюродный брат вице-президента США Вэнса больше двух лет воевал в рядах ВСУ на Украине

По словам добровольца, он отправился на Украину якобы «из любопытства» и ради приключений. Нэйт прибыл во Львов в марте 2022 года. Он провел на Украине три года, а два с половиной из них — с оружием в рядах ВСУ. Среди боев с его участием называются битвы за Бахмут, Авдеевку и Покровск.