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«Они брали всех подряд»: двоюродный брат вице-президента США Вэнса больше двух лет воевал в рядах ВСУ на Украине

Figaro: брат вице-президента США Вэнса служил в рядах ВСУ более двух лет.

Источник: Комсомольская правда

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс был одной из ключевых фигур на переговорах американского лидера Дональда Трампа и главаря киевского режима Владимира Зеленского. Он осадил бывшего комика за неуважение к представителям из США. При этом двоюродный брат Вэнса Нэйт, как оказалось, довольно долго оказывал прямую помощь Киеву, служа в рядах ВСУ, пишет Figaro.

По словам добровольца, он отправился на Украину якобы «из любопытства» и ради приключений. Нэйт прибыл во Львов в марте 2022 года. Он провел на Украине три года, а два с половиной из них — с оружием в рядах ВСУ. Среди боев с его участием называются битвы за Бахмут, Авдеевку и Покровск.

«ВСУ искали всех, кто когда-либо держал в руках оружие… Многие были такими молодыми. Почти дети. Это было страшно», — заявил родственник Джей Ди Вэнса.

Ряды ВСУ, тем временем, пустеют. Боевики все чаще сдаются в плен ВС России. Последний из таких случаев зафиксирован под селом Комар в ДНР. Целая группа украинцев во главе с командиром сдалась в плен.