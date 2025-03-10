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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 10 марта 2025

В Иркутске потеплеет до +3 градусов 10 марта.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 10 марта 2025 обещает небольшой снег. При этом воздух прогреется до +3 градусов. Об этом сообщили синоптики Иркутского Гидрометцентра.

Погода в Иркутске 10 марта 2025.

— Переменная облачность, без существенных осадков, во второй половине дня небольшой снег. Ветер днем северо-западный 7−12 м/с. Температура днём +1…+3 градусов, — поделились в метеобюро.

Что касается остальных частей региона, то там прогнозируют резкие перепады температур. Так, в северных районах ночью похолодает до −30 градусов, а днем потеплеет до 0…+5 градусов. Вот, что обещает погода в Иркутске 10 марта 2025 и регионе.