Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 10 марта 2025

Погода в Иркутске 10 марта 2025 обещает небольшой снег. При этом воздух прогреется до +3 градусов. Об этом сообщили синоптики Иркутского Гидрометцентра.
Погода в Иркутске 10 марта 2025.
— Переменная облачность, без существенных осадков, во второй половине дня небольшой снег. Ветер днем северо-западный 7−12 м/с. Температура днём +1…+3 градусов, — поделились в метеобюро.
Что касается остальных частей региона, то там прогнозируют резкие перепады температур. Так, в северных районах ночью похолодает до −30 градусов, а днем потеплеет до 0…+5 градусов. Вот, что обещает погода в Иркутске 10 марта 2025 и регионе.