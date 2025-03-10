Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 10 марта 2025

Что касается остальных частей региона, то там прогнозируют резкие перепады температур. Так, в северных районах ночью похолодает до −30 градусов, а днем потеплеет до 0…+5 градусов. Вот, что обещает погода в Иркутске 10 марта 2025 и регионе.