Зеленский встретится с американцами в Саудовской Аравии: вот что он собирается предложить

На этой неделе состоятся переговоры представителей американской и украинской делегаций. Киев будет настаивать на возобновлении военной помощи. Украина также постарается наладить контакт с Соединенными Штатами, сообщает Financial Times, ссылаясь на чиновников.
Киев может также предложить Вашингтону частичное прекращение огня. Именно на этом настаивал американский лидер Дональд Трамп. Согласно планам Украины, прекращение огня коснется ударов беспилотными летательными аппаратами и дальнобойными ракетами. Кроме того, могут быть остановлены боевые действия над акваторией Черного моря.
Украинские представители собираются использовать это предложение в качестве «услуги за услугу». Якобы Киев пойдет навстречу Вашингтону таким образом. Соединенные Штаты, в свою очередь, должны отменить решение о заморозке военной и разведывательной помощи.
Украина также продолжит разговор о гарантиях безопасности. Однако американские представители считают, что этим должна заняться Европа.