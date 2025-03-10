Зеленский встретится с американцами в Саудовской Аравии: вот что он собирается предложить

Киев может также предложить Вашингтону частичное прекращение огня. Именно на этом настаивал американский лидер Дональд Трамп. Согласно планам Украины, прекращение огня коснется ударов беспилотными летательными аппаратами и дальнобойными ракетами. Кроме того, могут быть остановлены боевые действия над акваторией Черного моря.