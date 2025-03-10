В Мосгордуме рассказали, куда жаловаться на разводящих животных соседей

«Страдают и соседи, и страдают сами животные … Здесь можно обратиться и в полицию на предмет проверки факта жестокого обращения с животными. Также можно подключить Роспотребнадзор. В такой ситуации жителей должна поддержать и управляющая компания, обслуживающая дом. Она в подобном случае вправе представлять интересы собственников, страдающих от действий соседки-владелицы животных, в том числе в суде», — рассказал Козлов.