В Мосгордуме рассказали, куда жаловаться на разводящих животных соседей

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Люди могут обратиться в полицию, Роспотребнадзор и управляющую кампанию, чтобы справиться с соседями, которые держат в маленьких квартирах слишком много животных, тем самым создавая антисанитарию и шум, рассказал РИА Новости депутат Мосгордумы Александр Козлов.
Депутат пояснил, что в 13-й статье федерального закона «Об ответственном обращении с животными» указано, что предельное количество домашних животных определяется исходя из возможности владельца обеспечивать животным условия, соответствующие ветеринарным нормам и правилам, а также с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
«Страдают и соседи, и страдают сами животные … Здесь можно обратиться и в полицию на предмет проверки факта жестокого обращения с животными. Также можно подключить Роспотребнадзор. В такой ситуации жителей должна поддержать и управляющая компания, обслуживающая дом. Она в подобном случае вправе представлять интересы собственников, страдающих от действий соседки-владелицы животных, в том числе в суде», — рассказал Козлов.
Он напомнил, что в начале февраля было опубликовано поручение президента создать центр компетенций по вопросам ответственного обращения с животными, который должен будет заниматься, в том числе подготовкой инициатив по совершенствованию законодательства и его применения. Он должен быть сформирован при участии федеральных органов исполнительной власти, Ассоциации волонтёрских центров и социально ориентированных НКО.
«Надеюсь, когда центр будет создан, то в первую очередь обратит внимание на подобные факты, когда десятки животных содержат в небольшой квартире, занимаются разведением животных в квартире, и будут подготовлены соответствующие предложения. Сейчас соседям годами приходится добиваться запрета для нерадивых владельцев животных, проходить множество процедур. И мучаются сами животные всё это время и соседи», — добавил депутат.