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Wildberries попытается заместить «Почту России»

Компании Wildberries и Russ анонсировали запуск нового сервиса под названием WB Track, который предоставит возможность клиентам отправлять посылки через пункты выдачи заказов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Wildberries запустит новый сервис.

Компании Wildberries и Russ анонсировали запуск нового сервиса под названием WB Track, который предоставит возможность клиентам отправлять посылки через пункты выдачи заказов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Сервис функционирует в тестовом режиме и охватывает 100 пунктов выдачи Wildberries в Москве и других регионах России. Ожидается, что в ближайшие месяцы WB Track будет масштабирован на всю сеть пунктов выдачи маркетплейса по всей стране», — цитирует пресс-службу Wildberries ТАСС.

Стоимость и сроки доставки будут зависеть от направления и размеров посылки. К примеру, доставка из Москвы в Санкт-Петербург займет один день, тогда как доставка в Хабаровск потребует около восьми дней.

Ранее стало известно, что маркетплейс Wildberries планирует запустить пилотный проект по предоставлению услуг такси в Белоруссии. Точные сроки запуска данного сервиса пока остаются неопределенными.