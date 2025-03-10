Россия будет производить микроэлектронику вместе с Ираном

Зеленоградский нанотехнологический центр (ЗНТЦ) и Штаб по развитию нано- и микротехнологий Ирана подписали меморандум о сотрудничестве в радиоэлектронной промышленности. Соглашение направлено на создание устойчивых производственных и сбытовых цепочек между Россией и Ираном. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителя Минпромторга.