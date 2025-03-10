В Госдуме рассказали, как вернуть часть потраченных на лечение денег

«С этого года максимально допустимая сумма, с которой можно будет получить налоговый вычет за оплату лечения, увеличилась до 150 тысяч рублей. Таким образом, россияне теперь могут вернуть в качестве налогового вычета за лечение до 19,5 тысяч рублей в год. Ранее максимальная сумма составляла лишь 15,6 тысячи рублей. Важно, что оформить вычет можно только за те расходы, которые производились в предыдущем отчетном году. Это касается стандартного лечения, покупки лекарств и самостоятельного приобретения полиса ДМС», — сказал Леонов.