В Госдуме рассказали, как вернуть часть потраченных на лечение денег

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Россияне в 2025 году смогут вернуть до 19 500 рублей в качестве налогового вычета за оплату лечения, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
«С этого года максимально допустимая сумма, с которой можно будет получить налоговый вычет за оплату лечения, увеличилась до 150 тысяч рублей. Таким образом, россияне теперь могут вернуть в качестве налогового вычета за лечение до 19,5 тысяч рублей в год. Ранее максимальная сумма составляла лишь 15,6 тысячи рублей. Важно, что оформить вычет можно только за те расходы, которые производились в предыдущем отчетном году. Это касается стандартного лечения, покупки лекарств и самостоятельного приобретения полиса ДМС», — сказал Леонов.
Парламентарий добавил, что при оплате дорогостоящего лечения лимит суммы вычета неограничен, то есть вернуть можно будет 13% от всех потраченных средств, независимо от итоговой стоимости. Он отметил, что это возможно только, если такие услуги находятся в перечне дорогостоящих видов лечения, к которым относятся услуги по ортопедическому лечению врожденных и приобретенных дефектов зубов, паллиативная помощь с использованием на дому изделий, предназначенных для поддержания функций органов, высокотехнологичная медпомощь, а также процедуры ЭКО.
«Например, если человек провел операцию по коррекции зрения в 2024 году и заплатил за нее 160 тысяч рублей, то в этом году он сможет оформить вычет на 13% только от 150 тысяч и вернуть себе 19,5 тысяч рублей. Важно то, что оформить налоговый вычет можно только в течение трех лет», — подчеркнул он.
Леонов добавил, что оформить вычет можно либо лично в отделении налоговой инспекции, либо на сайте ФНС. По его словам, при оформлении вычета на оплату лекарств нужны рецепты или выписка из медкарты, а также сканы чеков. Кроме того, для получения вычета за лечение потребуется только одна справка об оплате медуслуг из медучреждения.