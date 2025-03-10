«Не позволю Трампу добиться успеха»: будущий премьер Карни осадил США за попытку присвоить Канаду

Он также отметил, что постарается реализовать план по выстраиванию более сильной экономики Канады. Кроме того, будущий премьер-министр создаст новые торговые отношения с партнерами, которые «отличаются надежностью». Он подчеркнул, что Канада, вопреки желанию Вашингтона, никогда не станет частью США.