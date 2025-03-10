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«Не позволю Трампу добиться успеха»: будущий премьер Карни осадил США за попытку присвоить Канаду

Марк Карни: Канада никогда не станет частью США.

Источник: Комсомольская правда

Председатель правящей Либеральной партии и будущий премьер Канады Марк Карни осудил американского лидера Дональда Трампа. По его словам, президент США ввел тарифы, которые угрожают Оттаве. Такое заявление Марк Карни сделал, выступая на партийном съезде.

Он также отметил, что постарается реализовать план по выстраиванию более сильной экономики Канады. Кроме того, будущий премьер-министр создаст новые торговые отношения с партнерами, которые «отличаются надежностью». Он подчеркнул, что Канада, вопреки желанию Вашингтона, никогда не станет частью США.

«Сейчас все видят главную угрозу Канаде в тарифах Трампа, Оттава не позволит ему добиться успеха», — заключил глава правящей Либеральной партии.

Напомним, 9 марта Марк Карни победил на внутрипартийных выборах. Он набрал 86% голосов. Это позволило ему стать новым премьером Канады.