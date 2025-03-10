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Прокуратура помогла получить лекарства жительнице Иркутской области

Сибирячка не могла получить льготные препараты на протяжении года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области прокуратура помогла получить льготные лекарства жительнице Эхирит-Булагатского района. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона, ещё в январе 2024 года у сибирячки нашли эндокринное заболевание.

— В связи с чем по назначению врачей она нуждалась в приеме определенного лекарственного препарата. Однако рецепты на него женщине не выдавались, и на протяжении года она была лишена возможности получать его в аптеке бесплатно, — пояснили правоохранители.

Тогда работники надзорного органа предъявили иск о необходимости обеспечить сибиряку препаратом и выплатить 8,5 тысячи рублей. Такую сумму она потратила на покупку лекарств. Также суд удовлетворил требования о компенсации морального вреда 10 тысяч рублей.