В Госдуме рассказали, какое пособие увеличилось в России в 2025 году

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Пособие, которое положено при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка старше 7 лет, а также детей, которые приходятся друг другу братьями или сестрами, значительно увеличилось с 1 февраля 2025 года, сказала РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина.
Депутат уточнила, что размер повышенной выплаты в этих случаях теперь составляет почти 206 тысяч рублей на каждого ребенка. В соответствии с постановлением правительства РФ, сумма пособия была проиндексирована на 9,5%, прибавка составила почти 18 тысяч рублей.
«С 1 февраля значительно увеличился размер единовременного пособия, которое положено при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка старше 7 лет, а также детей, которые приходятся друг другу братьями/сестрами», — сообщила Стенякина.
Она пояснила, что выплата также увеличивается на районный коэффициент — для районов или регионов со сложными условиями проживания и труда. Стенякина добавила, что заявление на получение единовременного пособия подается через портал «Госуслуги», в СФР или МФЦ в течение 6 месяцев со дня вступления в силу решения суда об усыновлении. Назначение пособия происходит в течение 10 рабочих дней с момента подачи заявления. На выплату дается еще 5 рабочих дней.
«Увеличенная выплата за передачу в семью ребенка-инвалида, ребенка школьного возраста или братьев/сестер положена в случае усыновления — принятия ребенка в семью на правах кровного. Но приемным родителям положены другие льготы, например ежемесячная выплата на ребенка», — сказала депутат ГД.