В Госдуме рассказали, какое пособие увеличилось в России в 2025 году

Она пояснила, что выплата также увеличивается на районный коэффициент — для районов или регионов со сложными условиями проживания и труда. Стенякина добавила, что заявление на получение единовременного пособия подается через портал «Госуслуги», в СФР или МФЦ в течение 6 месяцев со дня вступления в силу решения суда об усыновлении. Назначение пособия происходит в течение 10 рабочих дней с момента подачи заявления. На выплату дается еще 5 рабочих дней.