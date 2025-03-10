Овечкин забил «Сиэтлу» и сократил отставание от рекорда Гретцки до восьми шайб

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал автором одного из голов в матче с «Сиэтл Кракен». Теперь капитан «кэпсов» отстаёт от рекорда канадца Уэйна Гретцки всего на восемь шайб.